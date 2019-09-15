Джерело - Чемпіон.
Маріуполь не зміг перемогти донецький Олімпік у рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги.
Підопічні Олександра Бабича відкрили рахунок наприкінці першого тайму.
Олімпік зумів відігратися на початку другої половини гри.
Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга
7 тур, 15 вересня
Маріуполь - Оліміпк 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Кірюханцев, 1:1 - 58 Імері
Маріуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Горбунов, Чех, Федорчук, Мишнєв, Чурко, Топалов, Вакула
Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Яворський, Тищенко, Путря, Кащук
Олімпік: Кринський, Ксьонз, Зотько, Лук'янчук, Е.Пасіч, Цимбалюк, Завійський, Політило, Тейшейра, Імері, Діейе
Запасні: Пеньков, Г.Пасіч, Снурніцин, Абубакар, Салу, Фабіо, Чарльз
Нагадаємо, Аталанта Маліновського вирвала перемогу в Дженоа.