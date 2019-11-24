Карпати - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

Карпати - Олімпік

Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) провів 5 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 15 матчів: +7=4-4 м’ячі 25-19 — всі в УПЛ.

На полі Карпат — 7 матчів: +3=2-2 м’ячі 15-13

Останній матч на полі Карпат — 25.05.2019. 31-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Олімпік — 3:3

Голи: 0:1 — М. Діей (2), 1:1 — М. Онгла (15), 2:1 — С. Мякушко (75), 3:1 — С. Мякушко (77), 3:2 — О. Гай (83), 3:3 — М. Діей (89).

Олімпік одну зі своїх 4-х найбільших перемог у Чемпіонатах здобув саме у грі з Карпатами (3:0).

Карпати на своєму полі пропускають голи в УПЛ в усіх матчах з "олімпійцями".

Гольовий серіал "левів" у ворота Олімпіка триває в Чемпіонатах 6 ігор — 14 м’ячів, при цьому Карпати забивають не менше 2-х голів за матч.

Цікаві факти та можливі події

Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 7 матчів поспіль: =3-4.

Олімпік не знає поразок в УПЛ 4 гри поспіль: +3=1.

Карпати на своєму полі не забивають голів впродовж 242-х хвилин.

Нинішній головний тренер Карпат Роман Санжар з липня 2014 р. по вересень 2018 р. очолював в УПЛ саме Олімпік — у 125-ти іграх: +35=35-55 м’ячі 122-198.

Роман Санжар на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 60-ї поразки своїх підопічних.

50-й матч в УПЛ може провести Назар Вербний (Карпати).

Карпати при арбітру Андрію Коваленку проведуть перший матч в УПЛ.