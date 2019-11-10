Джерело - Чемпіон.
У 14 турі УПЛ Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Динамо.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
10 листопада
Шахтар - Динамо 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 18 Кривцов
Шахтар: П’ятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Маркос Антоніо (Майкон 90+6), Тете (Болбат 88), Коваленко, Тайсон,– Мораес (Дентіньо 31)
Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльський 59), Шепелєв (Гармаш 68), Шапаренко, Караваєв, Циганков, Вербич, Родрігес (Бєсєдін 62)
Попередження: Коваленко 60, Дентіньо 63, Додо 65 - Попов 8, Шабанов 16, Родрігес 49, Миколенко 55
Вилучення: Тайсон 82