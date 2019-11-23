Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 листопада, Дніпро-1 переміг полтавську Ворсклу у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.
Єдиний гол був забитий наприкінці поєдинку з пенальті.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
23 листопада, 15 тур
Дніпро-1 - Ворскла 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 78 Коркішко(П)
Дніпро-1: Юрчук, Лопирьонок, Гуйе, Логінов, Шаповал, Назаренко(Чичиков 90+3), Когут, Вакулко (Сніжко 61), С. Кравченко, Куліш (Булеца 74), Коркішко.
Запасні: Кліщук, Польовий, Чичиков, Супряга, Кобахідзе
Ворскла: Різник, Пердута, Баєнко (Очігава 80), Ндіає, Сапай, Д. Кравченко, Скляр, Ребенок, Саків (Козиренко 65), Петрович, Васін.
Запасні: Ткаченко, Мельничук, Тарадуда, Хебай, Кане
Жовті картки: С. Кравченко(45+1), Васін(58), Ндіає(90+2), Булеца(90+4), Лопирьонок(90+7)
Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю.