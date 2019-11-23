 Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Ворсклою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 803
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція 13 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:14 1430
Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ
Сьогодні 16:26 574
Аталанта - Ювентус: онлайн-трансляція 13 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 15:56 889
У Маріуполі відбудеться рейтинговий турнір з настільного тенісу
Сьогодні 14:40 1140
Продексім перемогою завершив виступ в елітному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:20 350
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Сьогодні 12:02 402
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Сьогодні 10:57 4714
Динамо Київ - Маріуполь: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 10:23 763
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:11 58163
Блоги
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:21 175
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:22 890
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:02 401
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:57 4704
Мораес зробив хет-трик у ворота Львова
Мораес зробив хет-трик у ворота Львова Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:11 526
Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема
Почеттіно зворушливо попрощався з гравцями Тоттенгема Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:26 859
НБА. Перспектива сезону. Бостон
НБА. Перспектива сезону. Бостон Іван Чуперка
Сьогодні 00:36 407
У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса
У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 408
Афіша спортивних заходів в Києві
Афіша спортивних заходів в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 14:25 1033
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Андрій Твердохліб
Вчора 11:24 1937
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020 Valeriy Ruchka
20.11.2019 10:12 2198
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
20.11.2019 10:02 3185
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
20.11.2019 07:31 5607
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
19.11.2019 22:18 523
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол Valeriy Ruchka
19.11.2019 17:21 580
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:17 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу в Крістал Пеласа, Арсенал не зміг здолати Саутгемптон. Результати 13 туру АПЛ 146
19:14 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція 13 туру АПЛ. LIVE 1430
18:58 Футбол Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Ворсклою у 15 турі УПЛ 195
18:53 Пряма трансляція Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE 76
18:31 Теніс Стаховський: Геноцид Радянського Союзу проти народу України ніколи не забудуть 363 1
18:21 Блог Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину 177
18:15 Футбол Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського у 13 турі Серії А 345
17:52 Хокей Кременчук - Донбас 3:0. Огляд матчу 155
17:33 Футбол Динамо переглядає молодого форварда з Бельгії 297
17:16 Футбол Олександрія - Зоря 1:0. Огляд матчу 215
16:58 Пряма трансляція Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція 15 туру УПЛ. LIVE 537
16:41 Хокей Кременчук впевнено переміг Донбас у регулярному чемпіонаті 386
16:32 Пряма трансляція Крістал Пелес - Ліверпуль: онлайн-трансляція 13 туру АПЛ. LIVE 428
16:26 Футбол Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ 574
16:11 Футбол Неймовірний камбек Чайки з Поліссям, Кристал переміг Альянс. Результати матчів 22 туру Другої ліги 282
16:03 Футбол Минай розгромив Оболонь Бровар, Авангард переграв Чорноморець у 19 турі Першої ліги 428
15:56 Пряма трансляція Аталанта - Ювентус: онлайн-трансляція 13 туру Серії А. LIVE 889
15:52 Футбол Олександрія переграла Зорю у 15 турі УПЛ 803
15:51 Футбол Барселона здобула вольову перемогу над Леганесом в 14 турі Ла-Ліги 278
15:32 Футбол Остап Маркевич: Були більш вигідні у фінансовому плані пропозиції 339
15:20 Футбол Балотеллі хоче переїхати до чемпіонату Туреччини 209
15:09 Футбол Караваєв назвав найкращого футболіста збірної України 504
14:58 Футбол Агробізнес знищив Металіст 1925, Інгулець здолав Черкащину у 19 турі Першої ліги 663
14:45 Теніс Цуренко заявилася на турнір у Дубаї 194
14:40 Настільний теніс У Маріуполі відбудеться рейтинговий турнір з настільного тенісу 1140

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Ворсклою у 15 турі УПЛ

Сьогодні 18:58 195 0
Єдиний гол був забитий наприкінці поєдинку з пенальті
Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Ворсклою у 15 турі УПЛ
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, Дніпро-1 переміг полтавську Ворсклу у рамках 15 туру української Прем'єр-ліги.

Єдиний гол був забитий наприкінці поєдинку з пенальті.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
23 листопада, 15 тур

Дніпро-1 - Ворскла 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Коркішко(П)

Дніпро-1: Юрчук, Лопирьонок, Гуйе, Логінов, Шаповал, Назаренко(Чичиков 90+3), Когут, Вакулко (Сніжко 61), С. Кравченко, Куліш (Булеца 74), Коркішко.

Запасні: Кліщук, Польовий,  Чичиков, Супряга, Кобахідзе

Ворскла: Різник, Пердута, Баєнко (Очігава 80), Ндіає, Сапай, Д. Кравченко, Скляр, Ребенок, Саків (Козиренко 65), Петрович, Васін.

Запасні: Ткаченко, Мельничук, Тарадуда,  Хебай, Кане

Жовті картки: С. Кравченко(45+1), Васін(58), Ндіає(90+2), Булеца(90+4), Лопирьонок(90+7)

Нагадаємо, Олександрія переграла Зорю.

Коментарі ()