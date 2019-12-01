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Динамо здобуло перемогу над Олімпіком у 16 турі УПЛ

Сьогодні 21:23 522 0
Кияни забили у більшості 2 голи
Динамо здобуло перемогу над Олімпіком у 16 турі УПЛ
#Динамо, #УПЛ, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо переграло донецький Олімпік у рамках 16 туру української Прем'єр-ліги.

Артем Бєсєдін відкрив рахунок на 37-й хвилині, але через хвилину Зейхеді відновив паритет.

На 73-й хвилині Кравчук заробив вилучення, після чого Динамо змогло забити 2 голи.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
1 грудня, 16 тур

Олімпік - Динамо 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 37 Бєсєдін, 1:1 - 38 Зейхеді, 1:2 - 79 Бєсєдін, 1:3 - 87 де Пена

Головні склади команд:

Динамо: Бойко - Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзьора 28) - Сидорчук, Буяльський (Гармаш 88) - Циганков, Шапаренко (Шепелєв 74), де Пена - Бєсєдін

Запасні: Бущан, Вербич, Шепелєв, Соль Гармаш, Родрігеш, Кендзьора

Олімпік: Пеньков, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Снурніцин (Трубочкин 80), Цимбалюк, Кравчук, Політило, Балашов, Тейшейра, Захеді

Запасні: Чекотун, Трубочкин, Зотько, Завійський, Чарльз, Чінеду

Жовті картки: Цимбалюк(17), Тейшейра(41), Бєсєдін(54), Пєнков(68), де Пена(86)

Червона картка: Кравчук(73)

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

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