Динамо здобуло перемогу над Олімпіком у 16 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо переграло донецький Олімпік у рамках 16 туру української Прем'єр-ліги.
Артем Бєсєдін відкрив рахунок на 37-й хвилині, але через хвилину Зейхеді відновив паритет.
На 73-й хвилині Кравчук заробив вилучення, після чого Динамо змогло забити 2 голи.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
1 грудня, 16 тур
Олімпік - Динамо 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 37 Бєсєдін, 1:1 - 38 Зейхеді, 1:2 - 79 Бєсєдін, 1:3 - 87 де Пена
Динамо: Бойко - Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзьора 28) - Сидорчук, Буяльський (Гармаш 88) - Циганков, Шапаренко (Шепелєв 74), де Пена - Бєсєдін
Запасні: Бущан, Вербич, Шепелєв, Соль Гармаш, Родрігеш, Кендзьора
Олімпік: Пеньков, Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Снурніцин (Трубочкин 80), Цимбалюк, Кравчук, Політило, Балашов, Тейшейра, Захеді
Запасні: Чекотун, Трубочкин, Зотько, Завійський, Чарльз, Чінеду
Жовті картки: Цимбалюк(17), Тейшейра(41), Бєсєдін(54), Пєнков(68), де Пена(86)
Червона картка: Кравчук(73)
Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.