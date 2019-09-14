Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ

Зоря чинила гідний опір гірникам

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар святкував перемогу над луганською Зорею.

Гостям вдалося забити швидкий гол. На 35-ій хвилині матчу захисник і голкіпер гірників привезли гол у власні ворота. Перед перервою капітан господарів Тайсон один м’яч відіграв. Після перерви Марлос зрівняв рахунок. А досить швидко вперед вийшов Шахтар. На 87-ій хвилині луганська команда зрівняла рахунок. Та вже через дві хвилини Мораес знову вивів вперед гірників.

Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20

7 тур, 14 вересня

Шахтар - Зоря 4:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Юрченко, 0:2 - 35 Кочергін, 1:2 - 42 Тайсон, 2:2 - 54 Марлос, 3:2 - 63 Мораес, 3:3 - 87 Леднєв, 4:3 - 89 Мораес

Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон (Манор Соломон 74), Жуніор Мораес, Марлос, Тете (Євген Коноплянка 46), Алан Патрік (Віктор Коваленко 78), Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Болбат

Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін, Богдан Михайличенко, Богдан Лєднєв, Олександр Тимчик, Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв (Пилип Будківський 60), Артем Громов (Назарій Русин 59), Владлен Юрченко (Ігор Чайковський 87), Євген Чеберко

Попередження: Тайсон 11 - Богдан Михайличенко 23, Дмитро Іванісеня 51, Олександр Тимчик 72

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

Раніше, Шахтар дозаявив Коноплянку на Лігу чемпіонів.