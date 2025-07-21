Знаменитий ексхокеїст розкритикував чеський уряд за дозвіл російським тенісисткам виступати в Празі

Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек різко висловився в бік чеського уряду через допуск російських тенісисток до турніру серії WTA 250, який 21 липня стартував у Празі.

Критичні слова видатний у минулому хокейний воротар написав у соцмережі Х.

"Сьогодні у Празі стартує тенісний турнір WTA. Наші законодавці знову дозволили російським тенісистам виступати публічно. Це вже вчетверте поспіль, коли чеський уряд бере участь у підтримці імперіалістичної війни Росії в Україні. Непростимо!", – заявив Гашек.

The @WTA tennis tournament begins in Prague today.Our legislators have once again allowed Russian citizen-tennis players to perform publicly.This is the fourth time in a row that the Czech government has participated in supporting Russia's imperialist war in Ukraine. Inexcusable! — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 21, 2025

Зазначимо, що з росіянок на турнірі в Празі цього року виступає лише Анастасія Гасанова (249).

Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.