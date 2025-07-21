Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Знаменитий ексхокеїст розкритикував чеський уряд за дозвіл російським тенісисткам виступати в Празі

Станіслав Матусевич — 21 липня 2025, 17:26
Знаменитий ексхокеїст розкритикував чеський уряд за дозвіл російським тенісисткам виступати в Празі
Домінік Гашек
Скріншот DV TV

Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек різко висловився в бік чеського уряду через допуск російських тенісисток до турніру серії WTA 250, який 21 липня стартував у Празі.

Критичні слова видатний у минулому хокейний воротар написав у соцмережі Х.

"Сьогодні у Празі стартує тенісний турнір WTA. Наші законодавці знову дозволили російським тенісистам виступати публічно. Це вже вчетверте поспіль, коли чеський уряд бере участь у підтримці імперіалістичної війни Росії в Україні. Непростимо!", – заявив Гашек.

Зазначимо, що з росіянок на турнірі в Празі цього року виступає лише Анастасія Гасанова (249).

Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.

WTA війна Домінік Гашек

WTA

Світоліна та Ястремська піднялися, Костюк зберегла свою позицію в оновленому рейтингу WTA
Сенсація Ролан Гаррос 2025 виграла свій перший титул WTA в кар'єрі
Експ'ята ракетка світу повідомила про майбутнє завершення кар'єри
Гейм, сет і матч: вчимося краще розуміти великий теніс
Парадокс Світоліної, хто зможе зупинити Сабалєнку: прев'ю Вімблдону 2025

Останні новини