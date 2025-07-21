Знаменитий ексхокеїст розкритикував чеський уряд за дозвіл російським тенісисткам виступати в Празі
Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек різко висловився в бік чеського уряду через допуск російських тенісисток до турніру серії WTA 250, який 21 липня стартував у Празі.
Критичні слова видатний у минулому хокейний воротар написав у соцмережі Х.
"Сьогодні у Празі стартує тенісний турнір WTA. Наші законодавці знову дозволили російським тенісистам виступати публічно. Це вже вчетверте поспіль, коли чеський уряд бере участь у підтримці імперіалістичної війни Росії в Україні. Непростимо!", – заявив Гашек.
Зазначимо, що з росіянок на турнірі в Празі цього року виступає лише Анастасія Гасанова (249).
Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.
Ще раніше Домінік Гашек засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.
59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.