Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
У 7 турі Уукраїнської Прем'єр-ліги Маріуполь зіграє з Олімпіком.
Маріуполь - Олімпік
Маріуполь, стадіон ім.Бойка
УПЛ. 15 вересня, 14:00
Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 117 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей:
Всього зіграно 6 матчів: +4=0-2 м’ячі 14-9 — всі в УПЛ
На полі Маріуполя — 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 7-2
Останній матч на полі Маріуполя — 23.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Маріуполь — Олімпік — 2:1
Голи: 0:1 — Г. Пасіч (41), 1:1 — О. Піхальонок (45+1), 2:1 — А. Борячук (48).
Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.
Цікаві факти та можливі події:
- Маріуполь може на своєму полі 100-й раз в Чемпіонатах зіграти без пропущених голів.
- Олімпік може здобути 40-у перемогу в УПЛ.
- Олімпійці пропускають голи в Чемпіонатах з 27 квітня впродовж рекордних для клубу 13-ти матчів поспіль — 25 м’ячів.
- Олімпік не перемагає в УПЛ з 21 травня впродовж 9-ти ігор поспіль: =4-5.
- Іспанець Вісенте Гомес стане 5-м головним тренером Олімпіку у Чемпіонатах України.
- З початку Чемпіонату олімпійці більше одного голу за матч не забивають.
- Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.
- 10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь), Сергій Політило (Олімпік).