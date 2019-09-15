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Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Сьогодні 03:06 314 0
Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями
Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

У 7 турі Уукраїнської Прем'єр-ліги Маріуполь зіграє з Олімпіком.

Маріуполь - Олімпік

Маріуполь, стадіон ім.Бойка
УПЛ. 15 вересня, 14:00
Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 117 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей:

Всього зіграно 6 матчів: +4=0-2 м’ячі 14-9 — всі в УПЛ

На полі Маріуполя — 3 матчі: +3=0-0 м’ячі 7-2

Останній матч на полі Маріуполя — 23.02.2019. 19-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Маріуполь — Олімпік — 2:1

Голи: 0:1 — Г. Пасіч (41), 1:1 — О. Піхальонок (45+1), 2:1 — А. Борячук (48).

Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.

Цікаві факти та можливі події:

  • Маріуполь може на своєму полі 100-й раз в Чемпіонатах зіграти без пропущених голів.
  • Олімпік може здобути 40-у перемогу в УПЛ.
  • Олімпійці пропускають голи в Чемпіонатах з 27 квітня впродовж рекордних для клубу 13-ти матчів поспіль — 25 м’ячів.
  • Олімпік не перемагає в УПЛ з 21 травня впродовж 9-ти ігор поспіль: =4-5.
  • Іспанець Вісенте Гомес стане 5-м головним тренером Олімпіку у Чемпіонатах України.
  • З початку Чемпіонату олімпійці більше одного голу за матч не забивають.
  • Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.
  • 10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь), Сергій Політило (Олімпік).

 

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