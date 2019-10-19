Зоря - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

11 тур

Зоря - Десна

Арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ) провів 7 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 13 матчів: +6=3-4 м’ячі 23-14

На полі Зорі — 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 13-7

В УПЛ зіграно 2 матчів: +1=0-1 м’ячі 2-2

На полі Зорі — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2

Останній матч на полі Зорі — 26.08.2018. 6-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря — Десна — 0:2

Голи: 0:1 — С. Старенький (11), 0:2 — Д. Безбородько (73).

Цікаві факти та можливі події

Зоря з початку Чемпіонату на своєму полі ще не перемагала — 3 нічиї та поразка.

Переможна клубна рекордна серія Десни триває в УПЛ 2 матчі.

Десна може забити 50-й гол в УПЛ — ще 1 взяття воріт.

Зоря не пропускає голів в Чемпіонаті з 14 вересня впродовж 271-ї хвилини.

50-й гостьовий матч Олександра Рябоконя на чолі різних клубів УПЛ, у якому він може стати свідком 50-го пропущеного виїзного голу своїх підопічних.

10-і голи в УПЛ можуть забити Денис та Артем Фаворови (Десна), Владислав Кочергін (Зоря).

Капітан Десни Денис Фаворов та його одноклубники Євген Паст, Андрій Гітченко, Максим Імереков, а також Микита Шевченко із Зорі з початку Чемпіонату виступають без замін.