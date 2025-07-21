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Воррен таки виконав свою обіцянку: Усик похизувався новим Bentley після бою з Дюбуа

Богдан Войченко — 21 липня 2025, 15:51
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Воррен таки виконав свою обіцянку: Усик похизувався новим Bentley після бою з Дюбуа

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поділився цікавою деталлю, яка стала для нього додатковою мотивацією у реванші з Даніелем Дюбуа.

Як виявилося, напередодні бою українець отримав особливу обіцянку від промоутера британця, легендарного Френка Воррена.

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Менеджер Дюбуа за кілька тижнів до бою зголосився подарувати новенький Bentley в разі перемоги українця над його підопічним. Схоже, що Воррен таки стримав своє слово.

І вже після бою, який завершився ефектним нокаутом у п’ятому раунді, Усик опублікував загадкове фото біля розкішного чорного Bentley. Ймовірно, це натяк на виконання обіцянки від промоутера Дюбуа.

Нагадаємо, після бою з Даніелем команда Усика потрапила у комічну ситуацію, ледь не загубивши один із чемпіонських поясів українця.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Бокс Олександр Усик Френк Воррен Усик – Дюбуа 2