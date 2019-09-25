Динамо у додані хвилини дотиснуло Маріуполь у перенесеному матчі 4 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі четвертого туру київське Динамо на виїзді у компенсовані хвилини перемогло Маріуполь.
У першому таймі матчу киянам не вдалося відкрити рахунок. Голкіпер господарів Худжамов парирував удар Де Пени. У середині першого тайму після удару Циганкова захисник господарів Яворський вибив м’яч з пустих воріт маріупольців. На 86-ій хвилині матчу господарів спочатку врятувала стійка воріт, а потім гокліпер Худжамов. А у компенсовані хвилини матчу подачу з лівого флангу замкнув Вербич і приніс перемогу Динамо.
ФК Маріуполь - Динамо 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Вербич
Нагадаємо, Циганков незадоволений своєю грою проти Ворскли.
Раніше, Михайличенко назвав втрати Динамо.