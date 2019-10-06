Олександрія здобула другу перемогу поспіль в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія у 10 турі української Прем’єр-ліги приймала львівські Карпати.

Рахунок був відкритий на початку другого тайму, коли Гречишкін потужно пробив із штрафного. Однак вже через 8 хвилин гості змогли зрівняти рахунок, Халл скористався відскоком м'яча в штрафному майданчику і відправив його під поперечину.

Наприкінці матчу Бабогло після подачі Безбородько зміг відправити м’яч у ворота Карпат.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

10 тур, 6 жовтня

Олександрія - Карпати 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Гречишкін, 1:1 - 58 Халл, 2:1 - 82 Бабогло

Олександрія: Паньків - Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьків - Задерака (Безбородько, 62), Запорожан, Гречишкін, Довгий (Третьяков, 46), Шастал (Бухал, 79) - Сітало

Карпати: Кудрик - Мартінс (Якимець, 88), Вакуленко, Халл, Дубінчак - Лоренцен (Кльоц, 81), Назарин, Вербний, ді Франко, Дженнінгс - Бойчук (Понде, 86)

Попередження: 7 Стецьків, 83 Безбородько, 92 Мірошниченко - 64 Дубінчак, 76 Вербний, 92 Халл

Раніше, Шахтар без проблем переміг Дніпро-1.

Також, Динамо у матчі із двома вилученнями перемогло Колос.