Джерело - Чемпіон.
У матчі 11 туру УПЛ донецький Шахтар розгромив ковалівський Колос.
Шахтар - Колос 6:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 5 Мораес, 2:0 - 26 Коноплянка, 3:0 - 32 Додо, 4:0 - 43 Тайсон, 5:0 - 45 Тайсон, 6:0 - 61 Мораес
Шахтар: Пятов, Бондар, Додо, Матвієнко, Коваленко, Алан Патрік (М. Антоніо 46), Тете (Марлос 63), Тайсон, Мораес (Борячук 72), Коноплянка, Сіпріано
Колос: Яшков, Сахневич, Парамонов, Смирний, Мілько, Рябов, Мігунов (Морозко 46), Ільїн (Чорноморець 46), Волков, Костишин, Нехтій (Лисенко 65)
Попередження: Сіпріано 63, Бондар 64, Маркос Антоніо 70 - Чорноморець 49, Мілько 57
Раніше, російський коментатор розкритикував нападника збірної України.
Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.