Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 вересня, Олександрія перемогла Дніпро-1 у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

На початку другого тайму Довгий відкрив рахунок у матчі, а на 77 хвилині Сітало подвоїв перевагу своєї команди.

Чемпіонат України, Української Прем'єр-ліги

7 тур, 14 вересня

Олександрія - Дніпро-1 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Довкий, 2:0 - 77 Сітало

Стартові склади команд:

Олександрія: Паньків - Довгій(Ковалець 64), Безбородько(Сітало 46), Третьяков, Мірошниченко - Бухал, Лучкевич, Шастал (Задерака 75), Гречишкін - Банада - Дубра

Запасні: Білик, Ковалець, Запорожець, Сітало, Пашаєв, Шендрік, Задерака

Дніпро-1: Юрчук - Шаповал, Логінов, Гуйе (Булеца71), Лопирьонок - Кравченко , Вакулко, Коркішко(Сніжно 46) - Назаренко, Чичиков, Куліш(Супряга 67)

Запасні: Кліщук, Польовий, Сафронов, Батагов, Сніжко, Булеца, Супряга

Жовті картки: Третьяков(42), Гречишкін(71), Булеца(74)

Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.