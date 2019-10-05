Ворскла вирвала нічию в Маріуполя у 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 жовтня, Ворскла розписала мирову з Маріуполем в рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Чоботенко відкрив рахунок на початку другого тайму, а Васін відновив паритет на останніх хвилинах поєдинку.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 жовтня, 10 тур
Ворскла - Маріуполь 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 57 Чоботенко, 1:1 - 90+2 Васін
Стартові склади:
Ворскла: Ткаченко - Сапай(Якубу 68), Чеснаков, Баєнко, Мартиненко - Пальхарес - Петрович(Стрижак 46), Пердута, Габелок, Артур(Васін 73) - Коломоєць
Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев, Яворський(Дава 81), Чоботенко, Биков - Федорчук(Чех 69), Танковскій, Мишнєв, Чурко(Топалов 78), Вакула - Корнієнко
Жовті картки: Вакул(10), Петрович(24), Яворський(30), Сапай(37), Танковський (45+1), Федорчук(53), Биков(55), Пердута(64)
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