Ворскла вирвала нічию в Маріуполя у 10 турі УПЛ

Васін зрівняв рахунок на 92-й хвилині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, Ворскла розписала мирову з Маріуполем в рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.

Чоботенко відкрив рахунок на початку другого тайму, а Васін відновив паритет на останніх хвилинах поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

5 жовтня, 10 тур

Ворскла - Маріуполь 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Чоботенко, 1:1 - 90+2 Васін

Стартові склади:

Ворскла: Ткаченко - Сапай(Якубу 68), Чеснаков, Баєнко, Мартиненко - Пальхарес - Петрович(Стрижак 46), Пердута, Габелок, Артур(Васін 73) - Коломоєць

Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев, Яворський(Дава 81), Чоботенко, Биков - Федорчук(Чех 69), Танковскій, Мишнєв, Чурко(Топалов 78), Вакула - Корнієнко

Жовті картки: Вакул(10), Петрович(24), Яворський(30), Сапай(37), Танковський (45+1), Федорчук(53), Биков(55), Пердута(64)

Нагадаємо, Карпати хотіли орендувати 21-річного форварда Ботафого.