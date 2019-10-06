Олександрія - Карпати: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
Олександрія - Карпати
Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 6 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно: 17 матчів: +7=8-2 м’ячі 25-16.
На полі Олександрії — 9 матчів: +5=4-0 м’ячі 16-7
В УПЛ зіграно: 16 матчів: +6=8-2 м’ячі 24-15
На полі Олександрії — 8 матчів: +4=4-0 м’ячі 15-7
Останній матч на полі Олександрії — 21.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Олександрія — Карпати — 2:1
Голи: 1:0 — Д. Шастал (11), 2:0 — К. Ковалець (41), 2:1 — О. Гуцуляк (54).
Олександрія в УПЛ загалом з 20 серпня 2017 року не програє від Карпат 6 матчів поспіль: 4 перемоги та 2 нічиї.
Переможний серіал містян в матчах з "левами" триває 3 гри.
Цікаві факти та можливі події
Безнічийна домашня клубна рекордна серія Олександрії з 3 квітня цього року триває в Чемпіонатах 10 ігор: 4 перемоги та 6 поразок.
Загальний безпрограшний серіал містян триває в УПЛ 4 гри: +3=1.
Безгольова гостьова серія Карпат триває в Чемпіонаті 205 хвилин.
Капітан Олександрії Юрій Паньків та його одноклубник Дмитро Гречишкін, а також гравці Карпат Роман Підківка і Марвін Мартінс з початку Чемпіонату виступають без замін.
15-й гол в УПЛ може забити Євген Банада, 10-й — Олексій Довгий (обоє — Олександрія).
Денис Мірошніченко з Олександрії у минулому Чемпіонаті виступав саме за Карпати.
Арбітр Юрій Іванов проведе 1-й матч в УПЛ за участю Карпат.