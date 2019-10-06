Олександрія - Карпати: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Безгольова гостьова серія Карпат триває в Чемпіонаті 205 хвилин.

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

Олександрія - Карпати

Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 6 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 17 матчів: +7=8-2 м’ячі 25-16.

На полі Олександрії — 9 матчів: +5=4-0 м’ячі 16-7

В УПЛ зіграно: 16 матчів: +6=8-2 м’ячі 24-15

На полі Олександрії — 8 матчів: +4=4-0 м’ячі 15-7

Останній матч на полі Олександрії — 21.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олександрія — Карпати — 2:1

Голи: 1:0 — Д. Шастал (11), 2:0 — К. Ковалець (41), 2:1 — О. Гуцуляк (54).

Олександрія в УПЛ загалом з 20 серпня 2017 року не програє від Карпат 6 матчів поспіль: 4 перемоги та 2 нічиї.

Переможний серіал містян в матчах з "левами" триває 3 гри.

Цікаві факти та можливі події

Безнічийна домашня клубна рекордна серія Олександрії з 3 квітня цього року триває в Чемпіонатах 10 ігор: 4 перемоги та 6 поразок.

Загальний безпрограшний серіал містян триває в УПЛ 4 гри: +3=1.

Безгольова гостьова серія Карпат триває в Чемпіонаті 205 хвилин.

Капітан Олександрії Юрій Паньків та його одноклубник Дмитро Гречишкін, а також гравці Карпат Роман Підківка і Марвін Мартінс з початку Чемпіонату виступають без замін.

15-й гол в УПЛ може забити Євген Банада, 10-й — Олексій Довгий (обоє — Олександрія).

Денис Мірошніченко з Олександрії у минулому Чемпіонаті виступав саме за Карпати.

Арбітр Юрій Іванов проведе 1-й матч в УПЛ за участю Карпат.