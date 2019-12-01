Десна - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
16 тур
Десна - Олександрія
Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 110 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 25 матчів: +7=8-10 м’ячі 27-32
На полі Десни — 12 матчів: +4=4-4 м’ячі 15-13
В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 4-3
На полі Десни — 1 матчі: +0=0-1 м’ячі 0-2
Останній матч на полі Десни — 05.08.2018. 3-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Десна — Олександрія — 0:2
Голи: 0:1 — Є. Банада (6), 0:2 — В. Бондаренко (53).
Безнічийний домашній серіал Десни у всіх матчах з містянами триває 4 гри: 3 перемоги та поразка.
Цікаві факти та можливі події
Олександрія може забити 100-й виїзний гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).
Десна може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.
Безпрограшна серія Олександрії триває в Чемпіонаті 4 тури: +2=2.
Містяни в УПЛ не перемагають в гостях 4 матчі поспіль: =3-1.
Безголевий виїзний серіал містян з 22 вересня триває в Чемпіонаті 292 хвилини.
Олександрія останній раз в УПЛ пропускала більше одного голу за матч ще 24 серпня і саме у грі з Десною (0:3).
Володимир Шаран біля керма різних клубів проведе 90-й гостьовий матч в Чемпіонатах.
15-й гол в УПЛ може забити Василь Грицук, 10-й — Денис Безбородько, Олексій Довгий (усі — Олександрія).
Денис Фаворов, Євген Паст, Максим Імереков (усі — Десна) та Дмитро Гречишкін (Олександрія) з початку Чемпіонату виступають без замін.