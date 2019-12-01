 Десна - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 09:33 80 0
Олександрія останній раз в УПЛ пропускала більше одного голу за матч ще 24 серпня і саме у грі з Десною
Десна - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Десна - Олександрія

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 110 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 25 матчів: +7=8-10 м’ячі 27-32

На полі Десни — 12 матчів: +4=4-4 м’ячі 15-13

В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 4-3

На полі Десни — 1 матчі: +0=0-1 м’ячі 0-2

Останній матч на полі Десни — 05.08.2018. 3-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Десна — Олександрія — 0:2

Голи: 0:1 — Є. Банада (6), 0:2 — В. Бондаренко (53).

Безнічийний домашній серіал Десни у всіх матчах з містянами триває 4 гри: 3 перемоги та поразка.

Цікаві факти та можливі події

Олександрія може забити 100-й виїзний гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

Десна може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.

Безпрограшна серія Олександрії триває в Чемпіонаті 4 тури: +2=2.

Містяни в УПЛ не перемагають в гостях 4 матчі поспіль: =3-1.

Безголевий виїзний серіал містян з 22 вересня триває в Чемпіонаті 292 хвилини.

Олександрія останній раз в УПЛ пропускала більше одного голу за матч ще 24 серпня і саме у грі з Десною (0:3).

Володимир Шаран біля керма різних клубів проведе 90-й гостьовий матч в Чемпіонатах.

15-й гол в УПЛ може забити Василь Грицук, 10-й — Денис Безбородько, Олексій Довгий (усі — Олександрія).

Денис Фаворов, Євген Паст, Максим Імереков (усі — Десна) та Дмитро Гречишкін (Олександрія) з початку Чемпіонату виступають без замін.

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