Олімпік - Маріуполь: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

18 тур

Олімпік - Маріуполь

Арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ) провів 8 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 7 матчів: +2=1-4 м’ячі 10-15 — всі в УПЛ

На полі Олімпіка — 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 7-7

Останній матч на полі Олімпіка — 16.09.2018. 8-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Маріуполь — 1:3

Голи: 0:1 — В. Федорчук (9), 1:1 — С. Вакуленко (26), 1:2 — Р. Фомін (80), 1:3 — В. Федорчук (89).

Безвиграшна серія олімпійців в матчах з азовцями з 4 березня 2018 року триває 4 гри: =1-3.

Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.

Цікаві факти та можливі події

Маріуполь з 24 квітня цього року в гостях більше одного голу за матч у Чемпіонатах не забиває.

Безвиграшна серія Маріуполя триває в УПЛ 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Азовці на полях суперників не перемагають в Чемпіонаті 4 матчі поспіль: =2-2.

Олімпік з 18 серпня на своєму полі якщо пропускає голи в Чемпіонаті, то не менше 2-х м’ячів за гру.

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь).

Арбітр Олександр Омельченко проведе 1-й матч в Чемпіонатах як за участю Олімпіка, так і Маріуполя.