Десна - Динамо: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

18 тур

Десна - Динамо

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 30 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +1=0-3 м’ячі 3-9

На полі Десни — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-4

В УПЛ зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 3-7

На полі Десни — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 1-2

Останній матч на полі Десни — 02.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Десна — Динамо — 1:2

Голи: 0:1 — Т. Кендзера (25), 0:2 — В. Буяльський (68), 1:2 — Є. Картушов (83).

Динамівці забивають голи у всіх особистих зустрічах з Десною.

Цікаві факти та можливі події

Динамо при Олексію Михайличенку може здобути 60-ту перемогу в Чемпіонатах.

Десна проведе 50-й матч в УПЛ, у якому може зазнати 20-ї поразки.

Чернігівська команда може здобути 10-ту домашню перемогу в Чемпіонатах.

З 3 серпня Десна на своєму полі більше одного голу за матч не пропускає — 7 матчів.

Десна на своєму полі не програє впродовж рекордних для клубу 3-х ігор: +2=1.

Гостьовий безнічийний серіал Динамо з 22 вересня триває в Чемпіонаті 5 ігор: 4 перемоги та поразка.

Олександр Рябоконь на чолі різних клубів проведе 110-й матч в УПЛ.

Денис Фаворов, Максим Імереков (обоє — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.