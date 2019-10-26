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Олімпік - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 11:44 159 0
Олімпік - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Олімпік - Дніпро-1

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 108 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +0=0-2 м’ячі 0-2 — в УПЛ

На полі Олімпіка: раніше не зустрічалися.

Попередній матч

31.07.2019. 1-й тур чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 — Олімпік — 2:0

Голи: 1:0 — С. Булеца (2), 2:0 — В. Супряга (9).

Дніпро-1 свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Олімпіком (31.07.2019 р.).

Цікаві факти та можливі події

Олімпік може пропустити 250-й гол в Чемпіонатах — ще 1 м’яч.

Домашня клубна рекордна безнічийна серія олімпійців з 18 травня цього року триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 нічиї.

Програшна клубна рекордна серія Дніпра-1 продовжується в Чемпіонаті 3 матчі.

Дніпряни обходяться без нічиїх в УПЛ впродовж рекордних для клубу 7-ми ігор: 2 перемоги та 5 поразок.

Гравці Дніпра-1 не забивають голи в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 199-ти хвилин.

25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1),15-й — Віталій Балашов (Олімпік), 10-й — Дмитро Коркішко (Дніпро-1).

Сергій Логінов з Дніпра-1 з початку Чемпіонату виступає без замін.

Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ стати свідком 10-ї гостьової нічиєї своїх підопічних.

Асистент арбітра Олександр Дашко (Вишгород, Київська область) проведе 20-й матч в Чемпіонатах.

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