Впевнена перемога господарів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 вересня, Олександрія перемогла Дніпро-1 у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

На початку другого тайму Довгий відкрив рахунок у матчі, а на 77 хвилині Сітало подвоїв перевагу своєї команди.

Чемпіонат України, Української Прем'єр-ліги

7 тур, 14 вересня

Олександрія - Дніпро-1 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Довгий, 2:0 - 77 Сітало

Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.