Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 вересня, Олександрія перемогла Дніпро-1 у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.
На початку другого тайму Довгий відкрив рахунок у матчі, а на 77 хвилині Сітало подвоїв перевагу своєї команди.
Чемпіонат України, Української Прем'єр-ліги
7 тур, 14 вересня
Олександрія - Дніпро-1 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Довгий, 2:0 - 77 Сітало
Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.
Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.