Дніпро-1 - Зоря 1:4. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря розібралася з Дніпро-1 у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
2 хвилина. Відео голу Кабаєва
22 хвилина. Відео голу Іванісеня
59 хвилина. Відео голу Коркішко
74 хвилина. Відео голу Кочергін
83 хвилина. Відео голу Леднєв
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 листопада, 13 тур
Дніпро-1 - Зоря 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Кабаєв, 0:2 - 22 Іванісеня, 1:2 - 59 Коркішко, 1:3 - 74 Кочергін, 1:4 - 83 Леднєв
Дніпро-1: Юрчук, Шаповал, Лопирьонок, Гуйє, Польовий, Батагов, Сніжко, Когут, Назаренко, Булеца(Коркішко 46), Супряга(Куліш 71)
Запасні: Кліщук, Романюк, Загальський, Коркішко, Беляєв, Кобахідзе, Куліш
Зоря: Шевченко, Тимчик, Абу Ханна, Чеберко(Вернидуб 80), Михайліченко, Іванісеня, Юрченко, Кочергін(Хомченовський 87), Лєднєв, Кабаєв(Луньов 80), Русин
Запасні: Васіль, Каменюка, Вернидуб, Хомченовський, Луньов, Будківський, Громов
Жовті картки: Багатов(35), Польовий(52), Кочергін(76), Абу(76), Тимчик(85), Когут(88)
Нагадаємо, Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ.