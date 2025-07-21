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Визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 15:22
Визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА

Сьогодні, 21 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де своїх потенційних суперників на цьому етапі дізналися Олександрія та Полісся.

Так, якщо Олександрія вийде переможцем у протистоянні з Партизаном, то у третьому раунді зіграє з переможцем пари Мідтьюлланд (Данія) – Гіберніан (Шотландія).

Водночас Полісся у разі перемоги над Санта-Коломою у наступному раунді протистоятиме переможцю пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).

Також свого потенційного суперника у разі вильоту з Ліги Європи дізнався Шахтар, який зіграє з переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть до 4-го рауду ЛК, а команди, що програють, залишать єврокубки.

Нагадаємо, раніше своїх потенційних суперників по третьому раунду відбору Ліги чемпіонів та Ліги Європи дізналися Динамо та Шахтар.

Як відомо, матчі 2-го раунду Олександрія – Партизан та Полісся – Санта-Колома відбудуться 24 липня, а матчі-відповідь 31 липня.

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