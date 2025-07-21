Визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 21 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де своїх потенційних суперників на цьому етапі дізналися Олександрія та Полісся.

Так, якщо Олександрія вийде переможцем у протистоянні з Партизаном, то у третьому раунді зіграє з переможцем пари Мідтьюлланд (Данія) – Гіберніан (Шотландія).

Водночас Полісся у разі перемоги над Санта-Коломою у наступному раунді протистоятиме переможцю пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).

Також свого потенційного суперника у разі вильоту з Ліги Європи дізнався Шахтар, який зіграє з переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть до 4-го рауду ЛК, а команди, що програють, залишать єврокубки.

Нагадаємо, раніше своїх потенційних суперників по третьому раунду відбору Ліги чемпіонів та Ліги Європи дізналися Динамо та Шахтар.

Як відомо, матчі 2-го раунду Олександрія – Партизан та Полісся – Санта-Колома відбудуться 24 липня, а матчі-відповідь 31 липня.