Львів - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Дніпро-1 в гостях в УПЛ перемоги ще не святкував

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Львів - Дніпро-1

Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 53 гри в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-2 — в УПЛ

На полі Львова: раніше не зустрічалися.

Останній матч суперників — 26.08.2019, 5-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1– Львів — 2:3

Голи: 0:1 — Ренан Олівейру (34), 0:2 — Пернамбуку (51), 1:2 — В. Польовий (56), 2:2 — С. Куліш (67), 2:3 — Шина (89).

Цікаві факти та можливі події

Дніпро-1 в гостях в УПЛ перемоги ще не святкував — 7 ігор: =3-4, пропускаючи при цьому голи у кожному виїзному матчі.

Львів на своєму полі може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м'ячі).

Клубний рекордний голевий серіал дніпрян в Чемпіонаті триває 4 гри — 5 м'ячів.

25-й гол в УПЛ можуть забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1).

Капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступає без замін.

Дмитро Михайленко біля керма різних клубів УПЛ може зазнати 20-ї поразки.

Єгіше Мелікян на чолі різних команд може стати свідком 10-ї поразки своїх підопічних.