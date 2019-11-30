Львів - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
16 тур
Львів - Дніпро-1
Арбітр: Іван Бондар (Київ) провів 53 гри в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-2 — в УПЛ
На полі Львова: раніше не зустрічалися.
Останній матч суперників — 26.08.2019, 5-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Дніпро-1– Львів — 2:3
Голи: 0:1 — Ренан Олівейру (34), 0:2 — Пернамбуку (51), 1:2 — В. Польовий (56), 2:2 — С. Куліш (67), 2:3 — Шина (89).
Цікаві факти та можливі події
Дніпро-1 в гостях в УПЛ перемоги ще не святкував — 7 ігор: =3-4, пропускаючи при цьому голи у кожному виїзному матчі.
Львів на своєму полі може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м'ячі).
Клубний рекордний голевий серіал дніпрян в Чемпіонаті триває 4 гри — 5 м'ячів.
25-й гол в УПЛ можуть забити Олександр Кобахідзе, Сергій Кравченко (обоє — Дніпро-1).
Капітан Львова Сергій Борзенко з початку Чемпіонату виступає без замін.
Дмитро Михайленко біля керма різних клубів УПЛ може зазнати 20-ї поразки.
Єгіше Мелікян на чолі різних команд може стати свідком 10-ї поразки своїх підопічних.