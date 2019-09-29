Олімпік - Зоря: прев'ю матчу 9 туру УПЛ

1-а домашня гра Олімпіка при Вісенте Гомесу.

Джерело - Чемпіон.

Арбітр: Сергій Бойко (Іванків, Київська область) провів 102 гри в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 12 матчів: +2=5-5 м’ячі 10-22 — всі в УПЛ

На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=4-1 м’ячі 7-8

Останній матч на полі Олімпіка — 25.11.2018. 16-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Зоря — 1:1

Голи: 0:1 — В. Вернидуб (50), 1:1 — В. Балашов (59).

Олімпік в ролі господарів поля з 16 березня 2016 року не перемагає Зорю впродовж 5-ти ігор: 4 нічиї та поразка.

Нічийна серія Олімпіка в матчах із Зорею триває в УПЛ 3 гри.

Цікаві факти та можливі події

Олімпік на своєму полі у нинішньому Чемпіонаті ще очок не набирав — 3 поразки.

Безнічийна гостьова серія Зорі триває в УПЛ 5 матчів: 3 перемоги та 2 поразки.

Олімпійці з початку поточного Чемпіонату більше одного голу за матч не забивають.

Зоря при Віктору Скрипнику на полях суперників в УПЛ ще внічию не грала: 3 перемоги та поразка.

1-а домашня гра Олімпіка при Вісенте Гомесу.

Олімпік при Вісенте Гомесу в Чемпіонаті ще не програвав: +1=1.

100-й матч в УПЛ може провести Заурі Махарадзе (Зоря).

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Кочергін (Зоря).