Ворскла - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Ворскла утримує клубну рекордну безвиграшну серію в Чемпіонаті, яка триває 10 ігор

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Ворскла - Колос

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 27 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 4-0

На полі Ворскли: раніше не зустрічалися.

В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-0

На полі Ворскли: раніше не зустрічалися.

Останній матч суперників — 30.10.2019. 1/8 фіналу Кубка України-2019/2020

Колос — Ворскла — 0:1

Гол: Ю. Козиренко (68).

Цікаві факти та можливі події

Ворскла утримує клубну рекордну безвиграшну серію в Чемпіонаті, яка з 31 серпня триває 10 ігор: =1-9.

Програшний серіал полтавців триває в УПЛ 5 матчів.

"Біло-зелені" голів не забивають голів в Чемпіонаті впродовж 450-ти хвилин.

Ковалівці обходяться без нічиїх в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.

Колос в гостях не забиває голів в УПЛ впродовж рекордних для клубу 316-ти хвилин.

Пропускний виїзний клубний рекордний серіал Колоса триває 5 ігор — 13 голів.

100-й матч в УПЛ може провести Юрій Коломоєць (Ворскла), 50-й — Павло Оріховський (Колос).