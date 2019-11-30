Ворскла - Колос: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
16 тур
Ворскла - Колос
Арбітр: Катерина Монзуль (Харків) провела 27 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 2 матчі: +2=0-0 м’ячі 4-0
На полі Ворскли: раніше не зустрічалися.
В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 3-0
На полі Ворскли: раніше не зустрічалися.
Останній матч суперників — 30.10.2019. 1/8 фіналу Кубка України-2019/2020
Колос — Ворскла — 0:1
Гол: Ю. Козиренко (68).
Цікаві факти та можливі події
Ворскла утримує клубну рекордну безвиграшну серію в Чемпіонаті, яка з 31 серпня триває 10 ігор: =1-9.
Програшний серіал полтавців триває в УПЛ 5 матчів.
"Біло-зелені" голів не забивають голів в Чемпіонаті впродовж 450-ти хвилин.
Ковалівці обходяться без нічиїх в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 7 ігор: 2 перемоги та 5 поразок.
Колос в гостях не забиває голів в УПЛ впродовж рекордних для клубу 316-ти хвилин.
Пропускний виїзний клубний рекордний серіал Колоса триває 5 ігор — 13 голів.
100-й матч в УПЛ може провести Юрій Коломоєць (Ворскла), 50-й — Павло Оріховський (Колос).