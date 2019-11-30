Зоря - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

Карпати не перемагають в Чемпіонаті 8 матчів поспіль

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

16 тур

Зоря - Карпати

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 98 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 41 матч: +17=11-13 м’ячі 54-53

На полі Зорі — 20 матчів: +12=6-2 м’ячі 34-16

В УПЛ зіграно 35 матчів: +14=9-12 м’ячі 45-45

На полі Зорі — 17 матчів: +10=5-2 м’ячі 27-14

Останній матч на полі Зорі — 10.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.

Зоря — Карпати — 2:1

Голи: 1:0 — Д. Хомченовський (16), 1:1 — М. Швед (34), 2:1 — А. Гордієнко (71).

Безвиграшна серія Карпат проти Зорі з 10 серпня 2013 року триває вже 13 (!) ігор: = 6-7.

Цікаві факти та можливі події

Зоря може здобути 180-ту перемогу в УПЛ.

Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 8 матчів поспіль: =3-5.

Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

Безпрограшна домашня серія луганського клубу триває в Чемпіонаті 5 ігор: 3 перемоги та дві нічиї.

200-й матч в УПЛ може провести Віталій Вернидуб, 100-й — Владислав Кабаєв (обоє — Зоря), 50-й — Назар Вербний (Карпати).

10-й гол в УПЛ можуть забити Богдан Лєднєв, Назарій Русин (обоє — Зоря).

10-й в УПЛ матч Романа Санжара біля керма Карпат.

Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін

Карпати при арбітру Ярославу Козику в УПЛ перемагали лише один раз в 14-ти матчах.