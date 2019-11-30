Зоря - Карпати: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
16 тур
Зоря - Карпати
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 98 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 41 матч: +17=11-13 м’ячі 54-53
На полі Зорі — 20 матчів: +12=6-2 м’ячі 34-16
В УПЛ зіграно 35 матчів: +14=9-12 м’ячі 45-45
На полі Зорі — 17 матчів: +10=5-2 м’ячі 27-14
Останній матч на полі Зорі — 10.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.
Зоря — Карпати — 2:1
Голи: 1:0 — Д. Хомченовський (16), 1:1 — М. Швед (34), 2:1 — А. Гордієнко (71).
Безвиграшна серія Карпат проти Зорі з 10 серпня 2013 року триває вже 13 (!) ігор: = 6-7.
Цікаві факти та можливі події
Зоря може здобути 180-ту перемогу в УПЛ.
Карпати не перемагають в Чемпіонаті з 20 вересня 8 матчів поспіль: =3-5.
Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.
Безпрограшна домашня серія луганського клубу триває в Чемпіонаті 5 ігор: 3 перемоги та дві нічиї.
200-й матч в УПЛ може провести Віталій Вернидуб, 100-й — Владислав Кабаєв (обоє — Зоря), 50-й — Назар Вербний (Карпати).
10-й гол в УПЛ можуть забити Богдан Лєднєв, Назарій Русин (обоє — Зоря).
10-й в УПЛ матч Романа Санжара біля керма Карпат.
Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін
Карпати при арбітру Ярославу Козику в УПЛ перемагали лише один раз в 14-ти матчах.