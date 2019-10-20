У битві аутсайдерів сильнішим виявився донецький Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 жовтня, Олімпік переміг Ворсклу в рамках 11 туру української Прем'єр-ліги.

Рахунок у грі був відкритий всередині другої половини гри, коли відзначив французький нападник Максім Ду Коуту. Через декілька хвилин перевагу Олімпіка подвоїв Павло Лук’янчук.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 20 жовтня

Олімпік – Ворскла 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 67 Ду Коуту, 2:0 – 75 Лук’янчук

Олімпік: Кринський – Вантух, Лукьянчук, Гришко, Є. Пасіч – Політило, Цимбалюк – Тейшейра, Фабіньо (Кравчук, 61), Імері (Балашов, 61) – Дійє (Шахаб, 83)

Ворскла: Ткаченко – Мельничук, Чеснаков, Баєнко, Сапай – Челядін (Скляр, 90) – Стрижак, Луізао (Габелок, 69), Васін – Козиренко, Коломоєць

Попередження:Шахаб, 89 – Сапай, 22, Челядін , 71

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.

Також, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.