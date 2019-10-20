Маріуполь вирвав перемогу в Дніпра-1 в 11 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:0

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 жовтня, Маріуполь здобув домашню перемогу над Дніпром-1 в рамках 11 тура української Прем'єр-ліги.

Єдиний гол у матчі забив Валерій Федорчук.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 20 жовтня

Маріуполь - Дніпро-1 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Федорчук

Стартові склади:

Маріуполь: Гальчук, Дава, Кирюханцев, Чоботенко, Танковский, Топалов, Горбунов, Мишньов, Чурко, Федорчук, Тищенко

Дніпро-1: Юрчук, Шаповал, Логінов, Сафронов, Гуйє, Сніжко, Кравченко, Назаренко, Когут, Чичиков, Супряга

Жовті картки: Снижко(29), Чоботенко(45+2), Кирюханцев(48), Тищенко(88)