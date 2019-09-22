Мій профіль
Ярмоленко забив у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ
Сьогодні 16:50 2131
Ворскла - Динамо: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ
Сьогодні 16:32 5097
Шахтар мінімально переміг Десну у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 180
Гоцик взяла реванш у чешки на турнірі WWFC 15
Сьогодні 09:12 1145
Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані
Сьогодні 08:57 596
Збірна України перемогла Бельгію і пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи
Вчора 23:45 1795
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:48 30114
Хоцяновський завоював бронзу на чемпіонаті світу
Вчора 19:23 371
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Литви та Португалії
20.09.2019 21:44 2802
Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами
20.09.2019 20:52 1112
Навколо спорту
Блоги
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 1056
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1138
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2979
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4564 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3434
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:27 Автоспорт Феттель виграв перший Гран-прі за 392 дні 73
17:11 Футбол Ноєр хоче продовжити контракт з Баварією 194
16:50 Футбол Ярмоленко забив у ворота Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ 2131
16:42 Футбол Бущан, Шабанов та де Пена вийдуть в основі на матч із Ворсклою 178
16:32 Пряма трансляція Ворскла - Динамо: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ 5097
16:20 Бокс У Таїланді загинув російський боксер 425
16:05 Футбол Десна – Шахтар 0:1. Відео голу 194
15:55 Футбол Шахтар мінімально переміг Десну у 8 турі УПЛ 180
15:50 Пряма трансляція Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ 936
15:39 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 233
15:28 Футбол Ярмоленко вийде у стартовому складі проти Манчестер Юнайтед 144
15:14 Біатлон Блашко виграла спринтерську гонку на ЛЧУ 186
14:51 Футбол Капітан Ворскли вказав на стан Динамо 341
14:34 Футбол Хаві мріє повернутися у Барселону 301
14:32 Пряма трансляція Десна - Шахтар: онлайн трансляція матчу 8 туру УПЛ 828
14:17 Біатлон Тищенко виграв спринт на літньому чемпіонаті України з біатлону 201
14:00 Волейбол Гравець назвав переломний момент у грі із Бельгією 276
13:53 Блог Фанати вінницької Ниви змусили своїх гравців зняти футболки прямо на полі 488
13:40 Блог НБА презентувала промо до наступного сезону 162
13:37 Теніс Ястремська - Томлянович. Огляд матчу 239
13:32 Футбол Сульшер спростував трансфер Погба 338
13:16 Теніс Ястремська: Намагаюся знайти свою гру 187
12:57 Футбол Кравченко: Намагатимемося здивувати всіх у матчах із Динамо та Шахтарем 176
12:45 ММА Гоцик: Я готувалася до війни 228
12:22 Футбол Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру 562

Шахтар мінімально переміг Десну у 8 турі УПЛ

Сьогодні 15:55 180 0
Шахтар зміцнив лідерство в УПЛ
Шахтар мінімально переміг Десну у 8 турі УПЛ
#Шахтар, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді переміг чернігівську Десну.

Рахунок був відкритий на 22-й хвилині матчу, коли Тайсон ефектною передачею вивів Марлоса один на один із голкіпером Десни.

Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20

8 тур, 22 вересня

Десна – Шахтар 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Марлос

Десна: Паст – Мостовой, Імереков, Гітченко, Д. Фаворов – Огіря, Богданов – Картушов, Фаворов (Дегтярьов, 68), Калітвінцев – Філіппов (Хльобас, 80).

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат – Степаненко – Тайсон, Маркос (Патрік, 56), Марлос (Коноплянка, 86), Тете (Соломон, 72) – Мораес.

Попередження: 88 Богданов – 53 Тайсон, 63 Мораес, 90 Болбат

Раніше, Зоря та Маріуполь розписали нульову нічию.

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ.

Коментарі ()