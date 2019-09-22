Шахтар зміцнив лідерство в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді переміг чернігівську Десну.

Рахунок був відкритий на 22-й хвилині матчу, коли Тайсон ефектною передачею вивів Марлоса один на один із голкіпером Десни.

Чемпіонат України - Прем’єр-ліга 2019/20

8 тур, 22 вересня

Десна – Шахтар 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Марлос

Десна: Паст – Мостовой, Імереков, Гітченко, Д. Фаворов – Огіря, Богданов – Картушов, Фаворов (Дегтярьов, 68), Калітвінцев – Філіппов (Хльобас, 80).

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат – Степаненко – Тайсон, Маркос (Патрік, 56), Марлос (Коноплянка, 86), Тете (Соломон, 72) – Мораес.

Попередження: 88 Богданов – 53 Тайсон, 63 Мораес, 90 Болбат

Раніше, Зоря та Маріуполь розписали нульову нічию.

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ.