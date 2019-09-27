Шахтар завдав нищівної поразки Ворсклі у 9 турі УПЛ

Гірники забили чотири сухі м'ячі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9 туру УПЛ донецький Шахтар зустрічався з полтавською Ворсклою.

У першому таймі матчу захисник гірників Валерій Бондар точним ударом головою замкнув подачу з кутового. Для молодого захисника Шахтаря це був перший гол у третьому офіційному матчі сезону. На 50-ій хвилині зустрічі своїм дебютним голом відзначився і Євген Коноплянка, який реалізував пенальті. Патрік згодом довів рахунок до розгромного. Після передачі Ісмаілі Мораес забив четвертий гол у ворота полтавців.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 27 вересня

Шахтар - Ворскла 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Бондар, 2:0 50 Коноплянка (пен), 3:0 - 72 Патрік, 4:0 - 78 Мораес

Раніше, клуб АПЛ зацікавився півзахисником Шахтаря.