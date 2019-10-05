Матч у Львові звершився без голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі десятого туру УПЛ ФК Львів приймав луганську Зорю.

Вже у першому таймі господарі поля залишились у меншості, арбітр вилучив Педро Вітора за неспортивну поведінку.

Однак, Зоря не змогла скористатися більшістю на полі. У підсумку матч завершився нічиєю.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

5 жовтня, 10 тур

ФК Львів – Зоря 0:0

ФК Львів: Сарнавський – Квасний (Гончар, 12), Братков, Борзенко, Люлька – Сабіно, Мартан – Педро, Алваро, Пернамбуко (Шина, 77) – Ренан (Зубков, 68).

Зоря: Шевченко – Михайліченко, Чеберко, Вернидуб, Тимчик (Будківський, 66) – Іваниісеня – Лєднев, Юрченко (Арвеладзе, 75), Кочергін – Русин, Кабаєв (Каменюка, 66).

Попередження: 30 Пернамбуко, 86 Зубков, 90+4 Алваро – 51 Русин, 57 Вернидуб, 70 Юрченко, 83 Арвеладзе, 90+1 Михайліченко

Вилучення: 38 Педро

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