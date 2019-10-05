Джерело - Чемпіон.
У матчі десятого туру УПЛ ФК Львів приймав луганську Зорю.
Вже у першому таймі господарі поля залишились у меншості, арбітр вилучив Педро Вітора за неспортивну поведінку.
Однак, Зоря не змогла скористатися більшістю на полі. У підсумку матч завершився нічиєю.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 жовтня, 10 тур
ФК Львів – Зоря 0:0
ФК Львів: Сарнавський – Квасний (Гончар, 12), Братков, Борзенко, Люлька – Сабіно, Мартан – Педро, Алваро, Пернамбуко (Шина, 77) – Ренан (Зубков, 68).
Зоря: Шевченко – Михайліченко, Чеберко, Вернидуб, Тимчик (Будківський, 66) – Іваниісеня – Лєднев, Юрченко (Арвеладзе, 75), Кочергін – Русин, Кабаєв (Каменюка, 66).
Попередження: 30 Пернамбуко, 86 Зубков, 90+4 Алваро – 51 Русин, 57 Вернидуб, 70 Юрченко, 83 Арвеладзе, 90+1 Михайліченко
Вилучення: 38 Педро
Нагадаємо, Десна вирвала перемогу у Олімпіка.
Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.