Колос - Динамо: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Арбітр Андрій Коваленко проведе 1-й матч в УПЛ за участю Динамо.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

Колос - Динамо

Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) провів 4 матчі в УПЛ.

Дебютний матч в історії зустрічей суперників.

Нове в УПЛ дербі представників Київської області.

Цікаві факти та можливі події

Динамо може забити 1800-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Динамівці можуть відсвяткувати в Чемпіонатах 200-у перемогу з великим рахунком.

Динамо з 25 лютого 2018 року забиває в УПЛ гостьові голи впродовж рекордних для клубу 27-ми ігор — 49 м’ячів.

Безпрограшна виїзна серія динамівців з 8 грудня 2018 року триває в Чемпіонатах 13 матчів: +11=2.

Сергій Сидорчук може провести 200-й матч за Динамо у всіх турнірах.

Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 16 ігор поспіль — 28 м’ячів.

Безпрограшна клубна рекордна серія Колосу в УПЛ триває 3 матчі: +2=1.

Динамо при Олексію Михайличенку може здобути у всіх турнірах 80-ту перемогу або зазнати 20-ї поразки.

Гольовий клубний рекордний серіал ковалівців триває 4 гри — 5 м’ячів.

Євгеній Смирний з Колоса в минулому Чемпіонаті виступав і за Динамо.

Арбітр Андрій Коваленко проведе 1-й матч в УПЛ за участю Динамо.