Колос - Динамо: прев'ю матчу 10 туру УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
Колос - Динамо
Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) провів 4 матчі в УПЛ.
Дебютний матч в історії зустрічей суперників.
Нове в УПЛ дербі представників Київської області.
Цікаві факти та можливі події
Динамо може забити 1800-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).
Динамівці можуть відсвяткувати в Чемпіонатах 200-у перемогу з великим рахунком.
Динамо з 25 лютого 2018 року забиває в УПЛ гостьові голи впродовж рекордних для клубу 27-ми ігор — 49 м’ячів.
Безпрограшна виїзна серія динамівців з 8 грудня 2018 року триває в Чемпіонатах 13 матчів: +11=2.
Сергій Сидорчук може провести 200-й матч за Динамо у всіх турнірах.
Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 16 ігор поспіль — 28 м’ячів.
Безпрограшна клубна рекордна серія Колосу в УПЛ триває 3 матчі: +2=1.
Динамо при Олексію Михайличенку може здобути у всіх турнірах 80-ту перемогу або зазнати 20-ї поразки.
Гольовий клубний рекордний серіал ковалівців триває 4 гри — 5 м’ячів.
Євгеній Смирний з Колоса в минулому Чемпіонаті виступав і за Динамо.
Арбітр Андрій Коваленко проведе 1-й матч в УПЛ за участю Динамо.