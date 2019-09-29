Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, чернігівська Десна знищила Маріуполь у 9 турі української Прем'єр-ліги.
Дмитро Хльобас та Олександр Філіппов оформили по дублю.
Чемпіонат України - Українська Прем'єр-ліга
29 вересня, 9 тур
Маріуполь - Десна 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Хльобас, 0:2 - 21 Філіппов, 0:3 - 67 Хльобас, 0:4 - 81 Філіппов
Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев (Полегенько 76), Чоботенко, Дава, Корнієнко (Горбунов 46) - Федорчук, Танковський, Чурко (Кащук 59) - Мишньов, Вакула, Топалов
Запасні: Поспєлов, Яворський, Полегенько, Кащук, Тищенко, Путря, Горбунов
Десна: Паст - Д.Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий - Огіря, Конопля, Картушов, Козик (Калітвінцев 79) - Філіппов (Дегтярьов 87), Хльобас (Старенький 85)
Запасні: Литовка, Єрмаков, Калітвінцев, Старенький, Домбровський, Дегтярьов, А.Фаворов
Раніше Шахтар мінімально переміг Десну.