Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ

Зоря піднялася на друге місце в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17 туру УПЛ ФК київське Динамо зустрічалося з луганською Зорею.

Гості на старті матчу відкрили рахунок: після передачі Громова Михайличенко забив гол. У середині тайму Вербич зрівняв рахунок.

На початку другого тайму матчу захисник киян Кадар підвів команду, отримавши друге попередження. Динамо залишилося у меншості. Перевагою в одного гравця Зоря досить швидко скористалася - відзначився Хомченовський.

Граючи у меншості, кияни намагалися відігратися. Де Пена на 72-ій хвилині поцілив у поперечину воріт Зорі. А на 85-ій хвилині вже Кочергін влучив у поперечину воріт киян. Фінальний штурм воріт Зорі не приніс успіху киянам.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 8 грудня

Динамо - Зоря 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Михайличенко, 1:1 - 22 Вербич, 1:2 - 56 Хомченовський

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч (Георгій Цітаїшвілі 81), Микола Шапаренко (Артем Шабанов 57), Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Артем Бесєдін (Карлос Де Пена 60), Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

Зоря: Микита Шевченко, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Михайліченко (Віталій Вернидуб 59), Олександр Тимчик, Джоель Абу Ханна (Леван Арвеладзе 75), Дмитро Іванісеня (Максим Луньов 80), Владислав Кабаєв, Артем Громов, Владлен Юрченко, Євген Чеберко

Попередження: Тамаш Кадар 33, Тамаш Кадар 53, Беньямін Вербіч 66, Сергій Сидорчук 85 - Євген Чеберко 66

Вилучення: Тамаш Кадар 53 (друга жовта)

Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.

Нагадаємо, Олександрія перемогла Ворсклу.