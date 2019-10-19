Карпати - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
11 тур
Карпати - Львів
Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 107 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 4 матчі: +0=2-2 м’ячі 4-10 — всі в УПЛ
На полі Карпат — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-7
Останній матч на полі Карпат — 03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Карпати — Львів — 0:1
Гол: А. Мегреміч — автогол (35).
Цікаві факти та можливі події
Безвиграшний серіал Львова триває в УПЛ 5 ігор: нічия та 4 поразки.
Львів не забиває голів у Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 451-ї хвилини.
Програшна серія Карпат продовжується в УПЛ 3 матчі.
390-й домашній матч Карпат в Чемпіонатах.
Капітан Львова Сергій Борзенко та його одноклубник Антон Братков з початку Чемпіонату виступають без замін.
Львів при Володимиру Мазяру ще голів в УПЛ не забивав — 4 гри.
130-й матч Романа Санжара біля керма різних клубів УПЛ.
Євгеній Арановський вперше судитиме львівське дербі.