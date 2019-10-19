Карпати - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Мій профіль
Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF
Сьогодні 07:36 3051 2
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Сьогодні 12:57 195
Гвоздик - Бетербієв: відео бою
Сьогодні 08:35 1399
Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою
Сьогодні 08:00 912
Гвоздик - Бетербієв: Як це було
Сьогодні 07:23 5222
Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ
Вчора 20:51 1905
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
17.10.2019 20:38 1925
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
17.10.2019 15:46 1832 7
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
17.10.2019 15:19 5883 1
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
17.10.2019 10:03 7373 1
Навколо спорту
Блоги
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:57 195
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:08 1436
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі Іван Чуперка
Вчора 00:19 400
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою Андрій Твердохліб
17.10.2019 18:49 301
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк Андрій Твердохліб
17.10.2019 17:44 3236
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:14 Футбол Матч Слован - Вулвергемптон відвідає 21 тисяча дітей 8
14:49 Футбол Керівництво Мілана хоче бачити біля керма клубу Гвардіолу 258
14:27 Футбол Гордон: Павелко повинен вибачитися перед Суркісом 342
14:12 Футбол УЄФА дискваліфікував Вормера на 3 матчі Ліги чемпіонів за образу арбітра 170
13:38 Футбол Ярмоленко залишився у запасі Вест Гема на матч з Евертоном 241
13:27 Бокс Клімас: Гвоздик повернеться сильнішим, ніж будь-коли 509
13:14 Футбол Карпати - Львів: прев'ю матчу УПЛ 168
13:06 Футбол РБ Лейпциг готовий продати Арсеналу Упамекано 129
12:57 Блог Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок 195
12:52 Футбол Азар пропустить матч проти Мальорки через сімейні обставини 325
12:38 Баскетбол Вестбрук і Ріверс не дограли матч з Хіт через травми 188
12:19 Теніс Якби Світоліна не поїхала на Кубок Кремля, був ризик отримати дискваліфікацію 752 1
11:54 Футбол Сауль - пріоритетна мета Манчестер Юнайтед на трансферному ринку 316
11:37 Бокс Бетербієв: Наступного разу Гвоздик виграє 636
11:20 Хокей Вашингтон не залишив шансів Рейнджерс, Анахайм виявився сильніше Кароліни. Результати матчів НХЛ 233
10:58 Бокс Бетербієв може провести захист титулу IBF проти Фаньлуна в Китаї 590
10:48 Футбол Мбаппе забив перший гол за 2 місяці 215
10:38 Футбол Палермо припинив своє існування 682
10:20 Бокс Бій Гвоздик - Бетербієв відвідали 3 283 глядача 523
09:57 Футбол Айнтрахт - Баєр 3:0. Огляд матчу 229
09:48 Футбол Циганков: За кілька років у Динамо буде і трофей, і Ліга чемпіонів 498 2
09:27 Бокс Гвоздик відправився у лікарню після бою з Бетербієвим 595
09:13 Теніс Світоліна стала першою з 1980 року, хто потрапив на Підсумковий турнір, не зігравши у жодному фіналі в турі 861
08:54 Футбол Ніцца - ПСЖ 1:4. Огляд матчу 257
08:35 Бокс Гвоздик - Бетербієв: відео бою 1399

Карпати - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 13:14 168 0
Карпати - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

11 тур

Карпати - Львів

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 107 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +0=2-2 м’ячі 4-10 — всі в УПЛ

На полі Карпат — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-7

Останній матч на полі Карпат — 03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Львів — 0:1

Гол: А. Мегреміч — автогол (35).

Цікаві факти та можливі події

Безвиграшний серіал Львова триває в УПЛ 5 ігор: нічия та 4 поразки.

Львів не забиває голів у Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 451-ї хвилини.

Програшна серія Карпат продовжується в УПЛ 3 матчі.

390-й домашній матч Карпат в Чемпіонатах.

Капітан Львова Сергій Борзенко та його одноклубник Антон Братков з початку Чемпіонату виступають без замін.

Львів при Володимиру Мазяру ще голів в УПЛ не забивав — 4 гри.

130-й матч Романа Санжара біля керма різних клубів УПЛ.

Євгеній Арановський вперше судитиме львівське дербі.

Коментарі ()