Карпати - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

11 тур

Карпати - Львів

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 107 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +0=2-2 м’ячі 4-10 — всі в УПЛ

На полі Карпат — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 1-7

Останній матч на полі Карпат — 03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Львів — 0:1

Гол: А. Мегреміч — автогол (35).

Цікаві факти та можливі події

Безвиграшний серіал Львова триває в УПЛ 5 ігор: нічия та 4 поразки.

Львів не забиває голів у Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 451-ї хвилини.

Програшна серія Карпат продовжується в УПЛ 3 матчі.

390-й домашній матч Карпат в Чемпіонатах.

Капітан Львова Сергій Борзенко та його одноклубник Антон Братков з початку Чемпіонату виступають без замін.

Львів при Володимиру Мазяру ще голів в УПЛ не забивав — 4 гри.

130-й матч Романа Санжара біля керма різних клубів УПЛ.

Євгеній Арановський вперше судитиме львівське дербі.