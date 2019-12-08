Динамо - Зоря: прев’ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

17 тур

Динамо - Зоря

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 117 матчів в УПЛ.

Актуально: Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Історія зустрічей

Всього зіграно 47 матчів: +32=11-4 м’ячі 103-34

На полі Динамо — 24 матча: +20=2-2 м’ячі 64-13

В УПЛ зіграно 43 матчі: +28=11-4 м’ячі 92-31

На полі Динамо — 21 матч: +17=2-2 м’ячі 55-11

Останній матч на полі Динамо — 11.05.2019. 28-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Зоря — 1:1

Голи: 1:0 — Н. Русин (11), 161 — Сілас (90+2).

Безпрограшна серія динамівців Чемпіонатах у зустрічах з Зорею з 1 жовтня 2017 року триває 9 матчів: 5 перемог і 4 нічиї.

Динамо в УПЛ забиває голи Зорі з 25 лютого 2017 року впродовж 12-ти матчів — 28 м'ячів.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів в УПЛ Беньямін Вербич (Динамо, 5 голів).

Цікаві факти та можливі події

Динамо при Олексію Михайличенку може здобути 60-ту перемогу в Чемпіонатах.

Віктор Циганков може забити 50-й гол в складі Динамо у всіх турнірах.

Гольовий домашній серіал динамівців в УПЛ триває 12 ігор — 20 голів.

Зоря можуть на полях суперників 60-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.

Безнічийний серіал Зорі в УПЛ триває 6 ігор: 5 перемог та поразка.

Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч в Чемпіонаті не пропускає — 9 ігор.

Динамо з 22 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає — 10 матчів.

Воротар Зорі Микита Шевченко з початку Чемпіонату виступає без замін.