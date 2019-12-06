Джерело - Чемпіон.
Шахтар в 17 турі Української Прем'єр-ліги приймав земляків із Олімпіка.
Господарі змогли відкрити рахунок на початку матчу, дебютний гол у сезоні забив Микола Матвієнко.
У другій половині гри перевагу "гірників" подвоїв Марлос, а наприкинці матчу ще один гол у ворота Олімпіка забив Ісмаїлі.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 6 грудня
Шахтар – Олімпік 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 4 Матвієнко, 2:0 – 77 Марлос, 3:0 - 90+1 Ісмаїлі
Шахтар: Андрій Пятов, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Додо, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 88), Тарас Степаненко, Тайсон, Віктор Коваленко (Манор Соломон, 82), Тете (Марлос, 68), Жуніор Мораес
Олімпік: Володимир Кринський, Єгор Клименчук, Павло Лук'янчук, Дмитро Гришко, Павло Ксьонз, Сергій Політило, Євген Цимбалюк, Тарас Завійський (Фабіньо, 63), Віталій Балашов (Геннадій Пасич, 72), Шахаб (Чарльз Джеффрі, 81), Демір Імері
Попередження: Тайсон (95) - Сергій Політило (95)
Нагадаємо, Шахтар хоче підписати румунського таланта.
Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.