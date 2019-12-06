Шахтар впевнено обіграв Олімпік

Джерело - Чемпіон.

Шахтар в 17 турі Української Прем'єр-ліги приймав земляків із Олімпіка.

Господарі змогли відкрити рахунок на початку матчу, дебютний гол у сезоні забив Микола Матвієнко.

У другій половині гри перевагу "гірників" подвоїв Марлос, а наприкинці матчу ще один гол у ворота Олімпіка забив Ісмаїлі.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 6 грудня

Шахтар – Олімпік 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Матвієнко, 2:0 – 77 Марлос, 3:0 - 90+1 Ісмаїлі

Шахтар: Андрій Пятов, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Додо, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 88), Тарас Степаненко, Тайсон, Віктор Коваленко (Манор Соломон, 82), Тете (Марлос, 68), Жуніор Мораес

Олімпік: Володимир Кринський, Єгор Клименчук, Павло Лук'янчук, Дмитро Гришко, Павло Ксьонз, Сергій Політило, Євген Цимбалюк, Тарас Завійський (Фабіньо, 63), Віталій Балашов (Геннадій Пасич, 72), Шахаб (Чарльз Джеффрі, 81), Демір Імері

Попередження: Тайсон (95) - Сергій Політило (95)

Нагадаємо, Шахтар хоче підписати румунського таланта.

Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.