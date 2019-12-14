Шахтар мінімально здолав Зорю у 18 турі УПЛ

Усі голи були забиті у другому таймі

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над луганською Зорею у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.

Рахунок у матчі відкрив Жуніор Мораес на початку другого тайму, проте Богдан Леднєв досить швидко відновив паритет.

Перемогу "гірникам" приніс Марлос ударом з пенальті наприкінці матчу.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14 грудня, 18 тур

Зоря - Шахтар 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Мораес, 1:1 - 63 Леднєв, 1:2 - 83 Марлос(П)

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо, Патрік, Маркос(Майкон 85), Коноплянка, Коваленко(Тете 65), Марлос, Мораес(Дентіньо 88)

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Майкон, Тете, Дентіньо, Сікан

Зоря: Махарадзе, Михайличенко, Абу-Ханна, Вернидуб, Тимчик, Іванісеня, Леднєв, Кочергін, Юрченко, Кабаєв(Будківський 88), Луньов(Русин 58)

Запасні: Василь, Лазіо, Каменюка, Чайковський, Арвеладзе, Будківський, Русин

Жовті картки: Михайличенко(3), Марлос(12), Абу-Ханна(51), Леднєв(58), Мораес(72), Іванісенія(83), Тимчик(90)

Нагадаємо, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.