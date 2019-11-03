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Олександрія - Маріпуоль 3:1. Відео голів

Сьогодні 17:11 195 0
Відео голів матчу Олександрія - Маріпуоль
Олександрія - Маріпуоль 3:1. Відео голів
#Олександрія, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, Олександрія здобула впевнену перемогу над Маріуполем в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.

55 хвилина. Відео голу Безбородько

57 хвилина. Відео голу Ковальця

69 хивлина. Відео автоголу Корнієнко

71 хвилина. Відео голу Чурко

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 листопада, 13 тур

Олександрія - Маріпуоль 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Безбородько, 2:0 - 57 Ковалець, 3:0 - 69 автогол Корнієнко, 3:1 - 71 Чурко

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець(Грицук 83), Довгий(Безбородько 46), Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Пашаєв, Лучкевич(Тейшейра 90+1), Гречишкін, Дубра

Запасні: Рудик, Стецьков, Безбородько, Грицук, Тейшейра, Задерака, Устименко

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Биков, Кирюханцев, Федорчук, Танковський(Чех 15), Мишнєв, Горбунов(Корнієнко 61), Чурко, Вакула(Топалов 71)

Запасні: Поспєлов, Яворський, Тищенко, Чех, Полегенько, Корнієнко, Топалов

Жовті картки: Биков(29), Баболго(38), Дава(43), Вакула(49), Чоботенко(78)

Червона картка: Биков(33)

Нагадаємо, Зоря розгромила Дніпро-1.

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