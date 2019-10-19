Матч завершився з нулями на табло

Джерело - Чемпіон.

Карпати не змогли обіграти Львів у рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з нулями на табло та двома червоними картками.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 19 жовтня

Карпати - Львів 0:0 (0:0)

Стартові склади команд:

Карпати: Кудрик, Дубінчак(Лях 89), Т. Халл, Вакуленко, Мартінс, Вербний, Назарина, Кльоц, Козак(ді Франко 46), Гуцуляк(Бойчук 82), Дженнінгс.

Запасні: Підківка, Веремієнко, Якімець, Ді Франко, Войковіч, Бойчук, Лях.

Львів: Сарнавський, Люлька(Квасний 90), Гончар, Братков, Мартан(Ренан 64), Борзенко, Шина, Сабіно, Приймак, Пернамбуко, Альваро.

Запасні: Бандура, Зубков, Феліпе, Квасний, Ренан, Богунов, Насонов.

Жовті картки: Люлька(28), Таварес(30), Мартан(32), Холп(36), Братков(59), ді Франко(67), Дженнінгс(74), Ренан(76),

Червоні картки: Вербний(44), Сабіно(79)