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Карпати - Ворскла: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Сьогодні 12:02 241 0
Роман Санжар стане 24-м головним тренером Карпат у Чемпіонатах України
#Карпати, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

У матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги Карпати прийматимуть Ворсклу.

Карпати - Ворскла

Львів. Стадіон Україна
УПЛ. 7-й тур. 14 вересня, 14:00
Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) проведе 40-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей:

Всього зіграно 52 матчі: +20=15-17 м’ячі 62-50

На полі Карпат — 27 матчів: +14=3-10 м’ячі 39-23

В УПЛ зіграно 46 матчів: +15=14-17 м’ячі 49-48

На полі Карпат — 23 матчі: +10=3-10 м’ячі 29-23

Останній матч на полі Карпат — 02.04.2019. 23-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Ворскла — 4:0

Голи: 1:0 — К. Понде (26), 2:0 — М. Швед (38), 3:0 — М. Швед (62), 4:0 — К. Йода (70).

Домашня безнічийна серія Карпати проти Ворскли з 18 жовтня 2015 року триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.

Карпати в Чемпіонатах можуть забити 50-й гол у ворота Ворскли.

Цікаві факти та можливі події:

  • Безвиграшна домашня серія Карпат в УПЛ з 25 травня цього року триває 4 матчі: по 2 нічиї та поразки.
  • У 2-му для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує новий керманич Карпат Роман Санжар, який раніше очолював Олімпік у 125-ти матчах Чемпіонатів: +35=35-55 м’ячі 122-198.
  • Роман Санжар стане 24-м головним тренером Карпат у Чемпіонатах України.
  • 25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць, 15-й — Денис Васін (обоє — Ворскла).
  • Асистент арбітра Руслан Єрмоленко (Чернігів) проведе 20-й матч в УПЛ.
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