Карпати - Ворскла: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Роман Санжар стане 24-м головним тренером Карпат у Чемпіонатах України

Джерело - УПЛ.

У матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги Карпати прийматимуть Ворсклу.

Карпати - Ворскла

Львів. Стадіон Україна

УПЛ. 7-й тур. 14 вересня, 14:00

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) проведе 40-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей:

Всього зіграно 52 матчі: +20=15-17 м’ячі 62-50

На полі Карпат — 27 матчів: +14=3-10 м’ячі 39-23

В УПЛ зіграно 46 матчів: +15=14-17 м’ячі 49-48

На полі Карпат — 23 матчі: +10=3-10 м’ячі 29-23

Останній матч на полі Карпат — 02.04.2019. 23-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Ворскла — 4:0

Голи: 1:0 — К. Понде (26), 2:0 — М. Швед (38), 3:0 — М. Швед (62), 4:0 — К. Йода (70).

Домашня безнічийна серія Карпати проти Ворскли з 18 жовтня 2015 року триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.

Карпати в Чемпіонатах можуть забити 50-й гол у ворота Ворскли.

Цікаві факти та можливі події: