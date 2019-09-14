Карпати - Ворскла: прев'ю матчу 7 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
У матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги Карпати прийматимуть Ворсклу.
Карпати - Ворскла
Історія зустрічей:
Всього зіграно 52 матчі: +20=15-17 м’ячі 62-50
На полі Карпат — 27 матчів: +14=3-10 м’ячі 39-23
В УПЛ зіграно 46 матчів: +15=14-17 м’ячі 49-48
На полі Карпат — 23 матчі: +10=3-10 м’ячі 29-23
Останній матч на полі Карпат — 02.04.2019. 23-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Карпати — Ворскла — 4:0
Голи: 1:0 — К. Понде (26), 2:0 — М. Швед (38), 3:0 — М. Швед (62), 4:0 — К. Йода (70).
Домашня безнічийна серія Карпати проти Ворскли з 18 жовтня 2015 року триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.
Карпати в Чемпіонатах можуть забити 50-й гол у ворота Ворскли.
Цікаві факти та можливі події:
- Безвиграшна домашня серія Карпат в УПЛ з 25 травня цього року триває 4 матчі: по 2 нічиї та поразки.
- У 2-му для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує новий керманич Карпат Роман Санжар, який раніше очолював Олімпік у 125-ти матчах Чемпіонатів: +35=35-55 м’ячі 122-198.
- Роман Санжар стане 24-м головним тренером Карпат у Чемпіонатах України.
- 25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць, 15-й — Денис Васін (обоє — Ворскла).
- Асистент арбітра Руслан Єрмоленко (Чернігів) проведе 20-й матч в УПЛ.