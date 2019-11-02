Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру УПЛ полтавська Ворскла вдома зустрічалася з чернігівською Десною.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 2 листопада
Гол: 0:1 - 76 Імереков
Ворскла: Різник - Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Мельничук - Петрович (Скляр 66), Луїзао - Якубу (Ребенок 84), Габелок (Кравченко 46), Козиренко - Коломоєць
Десна: Паст - Денис Фаворов, Гітченко, Імереков, Западня (Мостовий 46) - Огіря, Богданов, Артем Фаворов - Калитвинцев, Хльобас (Картушов 83), Дегтярьов (Філіппов 73)
Попередження: Петрович 41, Чеснаков 64 - Дегтярьов 68.
Раніше, Десна у результативному матчі перемогла Миколаїв у 1/8 фіналу Кубка України.