Десна піднялася на друге місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ полтавська Ворскла вдома зустрічалася з чернігівською Десною.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 2 листопада

Ворскла - Десна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Імереков

Ворскла: Різник - Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Мельничук - Петрович (Скляр 66), Луїзао - Якубу (Ребенок 84), Габелок (Кравченко 46), Козиренко - Коломоєць

Десна: Паст - Денис Фаворов, Гітченко, Імереков, Западня (Мостовий 46) - Огіря, Богданов, Артем Фаворов - Калитвинцев, Хльобас (Картушов 83), Дегтярьов (Філіппов 73)

Попередження: Петрович 41, Чеснаков 64 - Дегтярьов 68.

Раніше, Десна у результативному матчі перемогла Миколаїв у 1/8 фіналу Кубка України.