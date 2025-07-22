Караваєв: Не має бути жодної недооцінки Хамрун Спартанс
Фланговий захисник Динамо Київ Олександр Караваєв поділився очікуваннями від протистояння з Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Слова футболіста наводить Football.ua.
"Не скажу, що сильно здивувався проходу Хамрун Спартанс. Але після першого матчу, ми з хлопцями його дивилися, помітив, що за рахунку 0:0, Хамрун Спартанс дуже багато проблем створив команді Жальгіріс. Це не випадковість, що вдома, при своїх трибунах, вони показали зовсім інший футбол і змогли вирівняти це протистояння буквально за 20-30 хвилин.
Розумію, що зараз всі команди, навіть збірні, які раніше вважалися слабкими, навчилися грати у футбол. Всі прогресують, тому з усіма командами дуже важко грати. Не має бути жодної недооцінки, що й показав матч Хамрун – Жальгіріс", – заявив Караваєв.
Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться у вівторок, 22 липня на Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом, Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку. Матч-відповідь запланований на 29 липня.