Колос - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

15 тур

Колос - Десна

Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) проведе 120-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 5 матчів: +2=1-2 м’ячі 7-4

На полі Колоса — 2 матча: +0=0-2 м’ячі 0-2.

В УПЛ зіграно 1 матч: +0=1-0 м’ячі 0-0

На полі Колоса: раніше не зустрічалися

Останній матч на полі Колоса — 18.11.2017. 22-й тур Чемпіонату України-2017/2018 у Першій лізі

Колос — Десна — 0:1

Гол: І. Кірієнко (6).

Цікаві факти та можливі події

Програшна клубна рекордна серія Колоса триває в УПЛ 5 матчів.

Ковалівці пропускають голи в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 7-ми ігор — 16 м’ячів.

Десна утримує клубний рекорд, забиваючи голи в УПЛ 6-й матч поспіль — 12 м’ячів.

Чернігівська команда може пропустити 50-й гол в УПЛ — ще 1 м’яч.

Десна на полях суперників набрала в Чемпіонатах більше очок (40), ніж вдома (28).

Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 100-го голу своїх підопічних — ще 3 м’ячі.

Денис Фаворов, Євген Паст, Андрій Гітченко, Максим Імереков (усі — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.