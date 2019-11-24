Колос - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
15 тур
Колос - Десна
Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) проведе 120-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 5 матчів: +2=1-2 м’ячі 7-4
На полі Колоса — 2 матча: +0=0-2 м’ячі 0-2.
В УПЛ зіграно 1 матч: +0=1-0 м’ячі 0-0
На полі Колоса: раніше не зустрічалися
Останній матч на полі Колоса — 18.11.2017. 22-й тур Чемпіонату України-2017/2018 у Першій лізі
Колос — Десна — 0:1
Гол: І. Кірієнко (6).
Цікаві факти та можливі події
Програшна клубна рекордна серія Колоса триває в УПЛ 5 матчів.
Ковалівці пропускають голи в Чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 7-ми ігор — 16 м’ячів.
Десна утримує клубний рекорд, забиваючи голи в УПЛ 6-й матч поспіль — 12 м’ячів.
Чернігівська команда може пропустити 50-й гол в УПЛ — ще 1 м’яч.
Десна на полях суперників набрала в Чемпіонатах більше очок (40), ніж вдома (28).
Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 100-го голу своїх підопічних — ще 3 м’ячі.
Денис Фаворов, Євген Паст, Андрій Гітченко, Максим Імереков (усі — Десна) з початку Чемпіонату виступають без замін.