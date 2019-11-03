Підопічні Скрипника забили 4 голи

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря без особливих проблем розібралася з Дніпро-1 у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.

Підопічні Віктора Скрипника забили 4 голи. Господарі змогли забити лише один гол.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 листопада, 13 тур

Дніпро-1 - Зоря 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Кабаєв, 0:2 - 22 Іванісеня, 1:2 - Коркішко, 1:3 - 74 Кочергін, 1:4 - 83 Леднєв

Дніпро-1: Юрчук, Шаповал, Лопирьонок, Гуйє, Польовий, Батагов, Сніжко, Когут, Назаренко, Булеца(Коркішко 46), Супряга(Куліш 71)

Запасні: Кліщук, Романюк, Загальський, Коркішко, Беляєв, Кобахідзе, Куліш

Зоря: Шевченко, Тимчик, Абу Ханна, Чеберко(Вернидуб 80), Михайліченко, Іванісеня, Юрченко, Кочергін(Хомченовський 87), Лєднєв, Кабаєв(Луньов 80), Русин

Запасні: Васіль, Каменюка, Вернидуб, Хомченовський, Луньов, Будківський, Громов

Жовті картки: Багатов(35), Польовий(52), Кочергін(76), Абу(76), Тимчик(85), Когут(88)