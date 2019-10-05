Десна - Олімпік: прев'ю матчу 10-го туру УПЛ

Чернігівці утримують клубний антирекорд, не забиваючи в УПЛ голи на своєму полі 281 хвилину поспіль.

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

5 жовтня

Десна - Олімпік

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 131 матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +5=1-3 м’ячі 15-10.

На полі Десни — 4 матчі: +2=0-2 м’ячі 6-4

В УПЛ зіграно 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 5-3

На полі Десни — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-2

Останній матч на полі Десни — 12.05.2019. 28-й тур Чемпіонату України-2018/201

Десна — Олімпік — 2:1

Голи:1:0 — О. Філіппов (15), 2:0 — Д. Фаворов (48), 2:1 — М. Діей (51).

Безпрограшна серія Десни в матчах з Олімпіком триває в УПЛ 3 матчі: 2 перемоги та нічия.

Найкращий бомбардир попередніх зустрічей — Денис Фаворов (Десна, 3 голи).

Цікаві факти та можливі події

Чернігівці утримують клубний антирекорд, не забиваючи в УПЛ голи на своєму полі 281 хвилину поспіль.

Десна може забити 50-й гол в УПЛ — ще 2 взяття воріт.

Олімпік може пропустити 250-й гол в Чемпіонатах — ще 2 взяття м’ячі.

Безвиграшна домашня серія Десни триває в Чемпіонаті 3 матчі: =2-1.

Олімпік при Вісенте Гомесу в гостях в УПЛ ще не програвав — перемога та нічия.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Фаворов (Десна).

Капітан Десни Денис Фаворов та його одноклубники Євген Паст, Андрій Гітченко та Максим Імереков з початку Чемпіонату виступають без замін

Максим Дегтярьов з Десни у минулому чемпіонаті виступав і за Олімпік.

Олімпік при арбітру Юрію Можаровському проведе 10-й матч в УПЛ, а баланс попередніх ігор: +4=4-1.