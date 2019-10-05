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Ворскла - Маріуполь: прев'ю матчу 10-го туру УПЛ

Сьогодні 08:17 241 0
Полтавці можуть зазнати 270-ї поразки в УПЛ.
Ворскла - Маріуполь: прев'ю матчу 10-го туру УПЛ
#УПЛ, #Динамо, #Маріуполь

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

5 жовтня

Ворскла - Маріуполь

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 12 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 46 матчів: +19=6-21 м’ячі 57-59

На полі Ворскли — 23 матчі: +12=4-7 м’ячі 31-22

В УПЛ зіграно 40 матчів: +17=5-18 м’ячі 52-49

На полі Ворскли — 20 матчів: +11=3-6 м’ячі 27-18

Останній матч на полі Ворскли — 19.08.2018. 5-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла — Маріуполь  2:1

Голи: 0:1 — Р. Фомін (21), 1:1 — В. Кулач (29), 2:1 — П. Полегенько, у свої ворота (88).

Ворскла з 17 березня 2012 року в УПЛ на своєму полі не програє від Маріуполя вже 7 (!) ігор поспіль: +6=1.

Цікаві факти та можливі події

Полтавці можуть зазнати 270-ї поразки в УПЛ.

Програшна серія Ворскли триває в Чемпіонаті 4 гри, м’ячі 1-12.

Олександр Бабич біля керма різних клубів проведе 140-й матч в УПЛ, в т.ч. 65-й з Маріуполем.

Пропускний домашній серіал Ворскли з 25 травня триває в УПЛ 7 ігор — 14 голів.

Азовці при Олександру Бабичу можуть здобути 20-у перемогу в Чемпіонатах.

Гравці Маріуполя з 11 серпня більше одного голу за матч у Чемпіонаті не забивають.

Маріупольці не забивають голів в УПЛ 317 хвилин поспіль.

200-й матч в Чемпіонатах в складі Ворскли може провести Павло Ребенок.

20-й в Чемпіонатах матч Ворскли при Віталію Косовському, у якому біло-зелені можуть зазнати 10-ї поразки.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла), 15-й — Денис Васін (Ворскла), 10-й — Владислав Вакула (Маріуполь).

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