Ворскла - Маріуполь: прев'ю матчу 10-го туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
10 тур
5 жовтня
Ворскла - Маріуполь
Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 12 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 46 матчів: +19=6-21 м’ячі 57-59
На полі Ворскли — 23 матчі: +12=4-7 м’ячі 31-22
В УПЛ зіграно 40 матчів: +17=5-18 м’ячі 52-49
На полі Ворскли — 20 матчів: +11=3-6 м’ячі 27-18
Останній матч на полі Ворскли — 19.08.2018. 5-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Ворскла — Маріуполь 2:1
Голи: 0:1 — Р. Фомін (21), 1:1 — В. Кулач (29), 2:1 — П. Полегенько, у свої ворота (88).
Ворскла з 17 березня 2012 року в УПЛ на своєму полі не програє від Маріуполя вже 7 (!) ігор поспіль: +6=1.
Цікаві факти та можливі події
Полтавці можуть зазнати 270-ї поразки в УПЛ.
Програшна серія Ворскли триває в Чемпіонаті 4 гри, м’ячі 1-12.
Олександр Бабич біля керма різних клубів проведе 140-й матч в УПЛ, в т.ч. 65-й з Маріуполем.
Пропускний домашній серіал Ворскли з 25 травня триває в УПЛ 7 ігор — 14 голів.
Азовці при Олександру Бабичу можуть здобути 20-у перемогу в Чемпіонатах.
Гравці Маріуполя з 11 серпня більше одного голу за матч у Чемпіонаті не забивають.
Маріупольці не забивають голів в УПЛ 317 хвилин поспіль.
200-й матч в Чемпіонатах в складі Ворскли може провести Павло Ребенок.
20-й в Чемпіонатах матч Ворскли при Віталію Косовському, у якому біло-зелені можуть зазнати 10-ї поразки.
25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла), 15-й — Денис Васін (Ворскла), 10-й — Владислав Вакула (Маріуполь).