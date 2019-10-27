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Шахтар - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 08:24 384 0
Шахтар - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

12 тур

Шахтар - Олександрія

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 86 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 24 матчі: +21=2-1 м’ячі 49-16

На полі Шахтаря — 11 матчів: +10=0-1 м’ячі 23-5

В УПЛ зіграно 19 матчів: +17=1-1 м’ячі 39-13

На полі Шахтаря — 9 матчів: +8=0-1 м’ячі 19-4

Останній матч на полі Шахтаря — 11.05.2019. 28-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар — Олександрія — 2:1

Голи: 1:0 — Д. Хочолава (4), 1:1 — Є. Банада (32), 2:1 — Жуніор Мораес (59).

Шахтар забиває голи у всіх матчах з Олександрією.

Переможний серіал "гірників" в матчах з "містянами" триває в УПЛ 5 ігор, м’ячі 10-2.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 40 матчів поспіль: +35=5, а на своєму поі — 24 гри: +20=4.

Гольова серія "помаранчево-чорних" з 28 квітня цього року триває в УПЛ 18 ігор — 53 м’ячі.

Переможний серіал "гірників" з 26 травня цього року триває в Чемпіонатах 13 ігор — 43 м’ячі.

"Гірники" не пропускають голів в УПЛ впродовж 364-х хвилин.

220-й матч Олександрії в Чемпіонатах.

Олександрія з 31 серпня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

Олександрія може забити 100-й гостьовий гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

45-й гол в УПЛ може забити Тайсон, 20-й — Дентіньо, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), Євген Банада, 10-й — Олексій Довгий (обоє — Олександрія).

Юрій Паньків, Дмитро Гречишкін (обоє — Олександрія) та Андрій Пятов (Шахтар) з початку Чемпіонату виступають без замін.

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