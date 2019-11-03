Олімпік вирвав перемогу у Колоса в 13 турі УПЛ

Олімпік на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу у Колоса

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру української Прем’єр-ліги Колос приймав донецький Олімпік.

Перший гол у матчі був забитий на початку другої половини зустрічі, Євгеній Пасич на правому краю атаки з-під захисника пробив точно в дальній кут воріт Волинця. Однак господарі змогли щвидко відігратися стараннями Оріховського.

Наприкінці матчу арбітр помітив фол у штрафній Колоса та призначив пенальті, який реалізував Балашов.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 листопада, 13 тур

Колос – Олімпік 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Пасич, 1:1 – 70 Оріховський, 1:2 – 88 Балашов (пен)

Колос: Волинець - Зозуля, Задоя, Парамонов, Чорноморець - Ільїн, Костишин (Лисенко, 43), Мілько, Оріховський, Волков (Кожушко, 64) - Нехтій (Джемаль, 63)

Олімпік: Кринський - Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух - Пасіч (Балашов, 62), Кравчук, Цимбалюк, Політило, Тейшейра (Завійський, 89) - Шахаб (Джеффрі, 75)

Попередження: Парамонов (28), Костишин (40), Ільїн (50), Черномрец (85) - Цимбалюк (68), Джеффрі (91)

Нагадаємо, Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ.

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